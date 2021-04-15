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El equipazo que tiene el Chelsea para intentar ganar la Champions League | FOTOS

El Chelsea fue uno de los equipos que más dinero invirtió en la temporada 2020-2021 y ya están en semifinales de la Champions League. ¡Conoce a sus cracks!

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Antonio Rudiger es nuevo fichaje del Real Ma
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