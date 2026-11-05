El jugador que pasó del Barcelona al Real Madrid y desató una tormenta: la historia del fichaje que sacudió España

Uno de los fichajes más polémicos de la historia del futbol tiene como protagonista a Luis Figo. El extremo portugués había llegado al Barcelona en 1995 procedente del Sporting de Portugal y permaneció allí por cinco temporadas. Sus números en el conjunto catalán fueron excelentes, habiendo jugado 249 partidos oficiales y habiendo logrado 45 goles.

Figo era una figura consolidada del Barça y durante su etapa en el club consiguió ganar entre otros títulos, dos Ligas, la Recopa de Europa y la Supercopa de Europa. Sin embargo, ningún aficionado del Barcelona esperaba que su máximo referente y capitán del equipo tomará una de las decisiones más polémicas de la historia de este deporte: jugar para el máximo rival, el Real Madrid.

¿Cómo fue la llegada de Luis Figo al Real Madrid desde Barcelona?

Era el verano del año 2000 cuando Florentino Pérez competía por la presidencia del Real Madrid contra Lorenzo Sanz. No obstante, el empresario tenía un plan muy arriesgado entre manos: prometió que si ganaba las elecciones, la máxima figura del Barcelona pasaría a vestirse de blanco, siendo Luis Figo el elegido.

Florentino Pérez Real Madrid (Juan Medina)

Florentino se había comprometido a pagar las cuotas de los socios y regalar abonos para los partidos en caso de que asumiera como presidente y el delantero del Barcelona no llegara a la Casa Blanca. Sin embargo, el nacido en la capital española ganó las elecciones el 16 de julio de 2000 y, para sorpresa de muchos, Luis Figo fue presentado como jugador del Madrid ocho días después.

Según la información, José Veiga, representante de Figo, había firmado un preacuerdo con Florentino Pérez antes de las elecciones, donde Paulo Futre también participó como intermediario.

¿Cuánto dinero pagó Real Madrid por Luis Figo?

La nueva directiva del Real Madrid desembolsó alrededor de 60 millones de euros para incorporar a Luis Figo. El conjunto merengue debió ejecutar la cláusula de rescisión que tenía en su contrato, convirtiendo al futbolista portugués en el fichaje más caro de la historia hasta ese momento

Luis Figo y su traspaso de Barcelona a Real Madrid La historia del traspaso de Luis Figo de Barcelona a Real Madrid (Azteca Deportes)

De esta manera, Figo llegó al Real Madrid en el año 2000 y permaneció allí hasta el 2005. Sus registros fueron los siguientes:

245 partidos y 58 goles.

Siete títulos colectivos, incluida la Champions League de 2002.

Balón de Oro de 2000, recibido cuando ya pertenecía al Madrid. Ese premio correspondió a un año en el que también había jugado en Barcelona.

También conquistó dos Ligas con el equipo blanco. Su incorporación es reconocida por LaLiga como la primera pieza del proyecto de los Galácticos.

Su regreso al Camp Nou convirtió la ruptura en una tormenta

El 21 de octubre de 2000, Luis Figo volvió al Camp Nou por primera vez como jugador del Real Madrid. El portugués, que meses antes era uno de los referentes del Barcelona, recibió una enorme silbatina y encontró una afición que no le perdonaba su decisión. Aquella noche, el conjunto azulgrana ganó por 2-0, pero el resultado quedó en segundo plano ante el ambiente que rodeó al encuentro.

Sin embargo, el episodio más recordado ocurrió el 23 de noviembre de 2002. Cada vez que Figo se acercaba a cobrar un tiro de esquina, desde las tribunas caían objetos. Entre ellos apareció una cabeza de cochinillo, cuya imagen se convirtió en símbolo del rechazo hacia el exjugador culé. Los incidentes obligaron a interrumpir temporalmente el partido, que terminó sin goles.