Los equipos que han ganado La Liga de España que no son Real Madrid o Barcelona | FOTOS

Descubre cuáles son los equipos del futbol español que han logrado ganar La Liga, fuera del dominio que el Real Madrid (34) y el Barcelona (26) han tenido durante la historia del futbol en este país.

1. Atlético de Madrid

El equipo colchonero ha ganado 10 ligas en toda su historia. 1939–40, 1940–41, 1949–50, 1950–51, 1965–66, 1969–70, 1972–73, 1976–77, 1995–96 y 2013–14, sus temporadas ganadoras.

2. Athletic Club

El equipo de Bilbao ha ganado 8 ligas en su historia. En las temporadas: 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83 y 1983–84.

3. Valencia

Los “Murciélagos” suman 6 títulos de liga en su historia. 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02 y 2003–04, sus temporadas ganadoras.

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4. Real Sociedad

El equipo vasco se ha coronado en 2 ocasiones. En: 1980–81 y 1981–82

5. Deportivo La Coruña

El Real Club de Coruña ganó el título un una ocasión. Fue en la temporada: 1999–2000

6. Sevilla

Con un gran éxito europeo, el Sevilla solo ha ganado una liga en su país. Fue en la temporada: 1945–46

7. Real Betis

El otro equipo de la ciudad de Sevilla, también ha sido campeón en una ocasión. En la temporada: 1934–35

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