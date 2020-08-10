PREVIA: Raúl Jiménez por las semifinales ante Sevilla

El mexicano Raúl Jiménez y el Wolverhampton regresan a la actividad este martes y enfrentan al Sevilla por un pase a las semifinales de la UEFA Europa League.

El desafío para los ‘Wolves’ es sumamente grande debido a que esta será la segunda vez que acceden a una llave de cuartos de final en la Europa League. Además de que en esta ocasión enfrentan al máximo ganador de esta competencia, pues los españoles ostentan cinco campeonatos en su palmarés.

El conjunto dirigido por Nuno Espirito Santo se dedicó a estudiar detalladamente las fortalezas de su próximo rival, al que consideró un equipo de calidad, desde su técnico Julen Lopetegui, hasta sus jugadores, por lo que aseguró será un desafío duro de enfrentar.

"Nos encontramos bien. Es importante para los jugadores reconocer el estadio, el terreno de juego, los pequeños detalles para el encuentro. Hemos competido en la Premier League, la liga más difícil del mundo y estamos en cuartos de final de la Europa League. Iremos a por todas. El Sevilla es un rival muy difícil, con un gran entrenador. Este partido será un enorme desafío. El Sevilla es un equipo fantástico con jugadores maravillosos. Intentaremos hace un buen partido", manifestó el técnico portugués.

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El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al Manchester United en las semifinales, el próximo 16 de agosto en Colonia, y la final será en el mismo lugar cinco días después.

Posible alineación Wolves:

Rui Patrício; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Dendoncker, Moutinho, Neves, Vinagre; Jiménez, Jota

Posible alineación Sevilla:

Bono; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega; Ocampos, Munir, En-Nesyri

Emilio Espinosa, sígueme en @EmilioCE_