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Barcelona campeón
El Barça superó 3-0 al Granada y se adjudicó el título en la Liga de España
Luis Suárez guió al Barcelona a un nuevo título
Barcelona goleó 3-0 al Granada en la última jornada de España
Barcelona conquistó su título 24 en la Liga de España
Luis Suárez finalizó la temporada con 40 goles
Luis Suárez se proclamó ‘Pichichi’ en la Liga de España
Suárez cerró la temporada con un hat-trick
Sublime actuación de Luis Suárez en el cierre de temporada regular
Denis Doyle/Getty Images | Barcelona fue la mejor ofensiva del torneo con 112 goles
Luis Suárez guió al Barcelona a un nuevo título
Barcelona goleó 3-0 al Granada en la última jornada de España
Barcelona conquistó su título 24 en la Liga de España
Luis Suárez finalizó la temporada con 40 goles
Luis Suárez se proclamó ‘Pichichi’ en la Liga de España
Suárez cerró la temporada con un hat-trick
Sublime actuación de Luis Suárez en el cierre de temporada regular
Denis Doyle/Getty Images | Barcelona fue la mejor ofensiva del torneo con 112 goles