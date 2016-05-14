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Barcelona campeón

El Barça superó 3-0 al Granada y se adjudicó el título en la Liga de España

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Luis Suárez guió al Barcelona a un nuevo título

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Barcelona goleó 3-0 al Granada en la última jornada de España

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Barcelona conquistó su título 24 en la Liga de España

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Luis Suárez finalizó la temporada con 40 goles

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Luis Suárez se proclamó ‘Pichichi’ en la Liga de España

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Suárez cerró la temporada con un hat-trick

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Sublime actuación de Luis Suárez en el cierre de temporada regular

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Denis Doyle/Getty Images | Barcelona fue la mejor ofensiva del torneo con 112 goles

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Luis Suárez guió al Barcelona a un nuevo título

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Barcelona goleó 3-0 al Granada en la última jornada de España

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Barcelona conquistó su título 24 en la Liga de España

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Luis Suárez finalizó la temporada con 40 goles

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Luis Suárez se proclamó ‘Pichichi’ en la Liga de España

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Suárez cerró la temporada con un hat-trick

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Sublime actuación de Luis Suárez en el cierre de temporada regular

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Denis Doyle/Getty Images | Barcelona fue la mejor ofensiva del torneo con 112 goles

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