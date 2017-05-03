Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Champions League | Galería
Real Madrid y Juventus casi definen la final de la Champions League
Juventus venció 2-0 al Mónaco y se enfila a la final de la Champions League
Radamel Falcao inoperante en la ofensiva del Mónaco
Postal de la tribuna en Mónaco
Gonzalo Higuáin autor de doblete frente al Mónaco
El ‘Pipita’ firmó un gran partido en el Estadio Luis II
Gianluigi Buffon, clave en el éxito de la Juve en la presente temporada de Champions
CR7 imparable, le metió ‘hat-trick’ al Atlético
Postal de aficionados del Madrid en el Barnabéu
El artífice del medio campo del Madrid, Toni Kroos
¿Conseguirá el Real Madrid la duodécima Champions League?
Juventus venció 2-0 al Mónaco y se enfila a la final de la Champions League
Radamel Falcao inoperante en la ofensiva del Mónaco
Postal de la tribuna en Mónaco
Gonzalo Higuáin autor de doblete frente al Mónaco
El ‘Pipita’ firmó un gran partido en el Estadio Luis II
Gianluigi Buffon, clave en el éxito de la Juve en la presente temporada de Champions
CR7 imparable, le metió ‘hat-trick’ al Atlético
Postal de aficionados del Madrid en el Barnabéu
El artífice del medio campo del Madrid, Toni Kroos
¿Conseguirá el Real Madrid la duodécima Champions League?