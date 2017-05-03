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Champions League | Galería

Real Madrid y Juventus casi definen la final de la Champions League

Por: Azteca Deportes

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Juventus venció 2-0 al Mónaco y se enfila a la final de la Champions League

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Radamel Falcao inoperante en la ofensiva del Mónaco

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Postal de la tribuna en Mónaco

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Gonzalo Higuáin autor de doblete frente al Mónaco

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El ‘Pipita’ firmó un gran partido en el Estadio Luis II

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Gianluigi Buffon, clave en el éxito de la Juve en la presente temporada de Champions

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CR7 imparable, le metió ‘hat-trick’ al Atlético

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Postal de aficionados del Madrid en el Barnabéu

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El artífice del medio campo del Madrid, Toni Kroos

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¿Conseguirá el Real Madrid la duodécima Champions League?

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Juventus venció 2-0 al Mónaco y se enfila a la final de la Champions League

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Radamel Falcao inoperante en la ofensiva del Mónaco

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Postal de la tribuna en Mónaco

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Gonzalo Higuáin autor de doblete frente al Mónaco

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