  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

'Chucky' Lozano, tiene primer entrenamiento con el Nápoles | Galería

El mexicano Hirving Lozano fue presentado en redes sociales, a la vez que tenía primer entrenamiento con el Nápoles.

Por: Azteca Deportes

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

/
Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles

Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles

Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles
Hirving Lozano en el Nápoles