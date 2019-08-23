Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
'Chucky' Lozano, tiene primer entrenamiento con el Nápoles | Galería
El mexicano Hirving Lozano fue presentado en redes sociales, a la vez que tenía primer entrenamiento con el Nápoles.
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles
Nápoles | Hirving Lozano en el Nápoles