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Cristiano Ronaldo le da el triunfo a la Juve
En un encuentro peleado Juventus se alza con la victoria
Getty Images | Juventus vs Hellas Verona
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