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Cristiano Ronaldo le da el triunfo a la Juve

En un encuentro peleado Juventus se alza con la victoria

Por: Azteca Deportes

Juventus vs Hellas Verona

Getty Images | Juventus vs Hellas Verona

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