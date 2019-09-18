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Cruz Azul vence a Tigres y es campeón de la Leagues Cup

Cruz Azul fue mejor en 90 minutos que Tigres, y es monarca del naciente Leagues Cup.

Por: Azteca Deportes

Tigres vs Cruz Azul
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