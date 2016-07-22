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Cumple la casa del Arsenal 10 años

Fue inaugurado en el verano de 2006 en un partido amistoso entre el Arsenal y el Ajax de Holanda

Por: Blanca Lugo

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Fue inaugurado en el verano de 2006 en un partido amistoso entre el Arsenal y el Ajax de Holanda

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Tuvo un costo de construcción de 390 millones de libras esterlinas, es decir, 581 millones de euros

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El inmueble tiene una capacidad para 60 mil 361 aficionados

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El terreno de juego cuenta con una superficie de 105x68 metros

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Fue diseñado por la firma HOK Sport, que también diseñó el Estádio da Luz de Lisboa o el Estadio Nuevo Wembley

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Cumple la casa del Arsenal 10 años

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Fue inaugurado en el verano de 2006 en un partido amistoso entre el Arsenal y el Ajax de Holanda

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Tuvo un costo de construcción de 390 millones de libras esterlinas, es decir, 581 millones de euros

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El inmueble tiene una capacidad para 60 mil 361 aficionados

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El terreno de juego cuenta con una superficie de 105x68 metros

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Fue diseñado por la firma HOK Sport, que también diseñó el Estádio da Luz de Lisboa o el Estadio Nuevo Wembley

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Cumple la casa del Arsenal 10 años

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