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Cumple la casa del Arsenal 10 años
Fue inaugurado en el verano de 2006 en un partido amistoso entre el Arsenal y el Ajax de Holanda
Fue inaugurado en el verano de 2006 en un partido amistoso entre el Arsenal y el Ajax de Holanda
Tuvo un costo de construcción de 390 millones de libras esterlinas, es decir, 581 millones de euros
El inmueble tiene una capacidad para 60 mil 361 aficionados
El terreno de juego cuenta con una superficie de 105x68 metros
Fue diseñado por la firma HOK Sport, que también diseñó el Estádio da Luz de Lisboa o el Estadio Nuevo Wembley
Cumple la casa del Arsenal 10 años
Fue inaugurado en el verano de 2006 en un partido amistoso entre el Arsenal y el Ajax de Holanda
Tuvo un costo de construcción de 390 millones de libras esterlinas, es decir, 581 millones de euros
El inmueble tiene una capacidad para 60 mil 361 aficionados
El terreno de juego cuenta con una superficie de 105x68 metros
Fue diseñado por la firma HOK Sport, que también diseñó el Estádio da Luz de Lisboa o el Estadio Nuevo Wembley
Cumple la casa del Arsenal 10 años