Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Final UEFA Champions League | Segundo Tiempo
Así se viven los momentos de la segunda mitad de la gran final entre el Real Madrid y el Liverpool FC
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
David Ramos/Getty Images | Real Madrid vs Liverpool
PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool
David Ramos/Getty Images | Real Madrid vs Liverpool
PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool