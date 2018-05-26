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Final UEFA Champions League | Segundo Tiempo

Así se viven los momentos de la segunda mitad de la gran final entre el Real Madrid y el Liverpool FC

Por: Azteca Deportes

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KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_l326wlqh

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_9kcp4b2q

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_4rtampmw

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_04r17ift

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_uz51w8k0

PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_2xqdi9nj

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_s5inbbzo

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_37c107bi

David Ramos/Getty Images | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_87ap1e36

PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

/
KAL|0_r4501il5

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_l326wlqh

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_9kcp4b2q

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_4rtampmw

KAI PFAFFENBACH/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_04r17ift

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_uz51w8k0

PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_2xqdi9nj

ANDREW BOYERS/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_s5inbbzo

HANNAH MCKAY/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_37c107bi

David Ramos/Getty Images | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_87ap1e36

PHIL NOBLE/REUTERS | Real Madrid vs Liverpool

KAL|0_r4501il5
KAL|0_l326wlqh
KAL|0_9kcp4b2q
KAL|0_4rtampmw
KAL|0_04r17ift
KAL|0_uz51w8k0
KAL|0_2xqdi9nj
KAL|0_s5inbbzo
KAL|0_37c107bi
KAL|0_87ap1e36