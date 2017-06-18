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Galería | El Color: Chile vs Camerún

#Galería Checa a todos los aficionados que llenaron de color el partido entre Chile y Camerún

Por: Azteca Deportes

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El Color: Chile vs Camerún

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El Color: Chile vs Camerún

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Samuel Eto’o presente en el encuentro de su selección ante Chile

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Otkrytie Arena, Moscú

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El Color: Chile vs Camerún

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Grupo de aficionados chilenos

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Disfraces originales de aficionados chilenos

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Aficionada chilena con gorro vikingo

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También hubo seguidores de Camerún

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Seguidores de ‘La Roja’ ambientando la Otkrytie Arena

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El Color: Chile vs Camerún

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El Color: Chile vs Camerún

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Samuel Eto’o presente en el encuentro de su selección ante Chile

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Otkrytie Arena, Moscú

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El Color: Chile vs Camerún

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Grupo de aficionados chilenos

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Disfraces originales de aficionados chilenos

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Aficionada chilena con gorro vikingo

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También hubo seguidores de Camerún

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Seguidores de ‘La Roja’ ambientando la Otkrytie Arena

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