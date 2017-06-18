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Galería | El Color: Chile vs Camerún
#Galería Checa a todos los aficionados que llenaron de color el partido entre Chile y Camerún
El Color: Chile vs Camerún
El Color: Chile vs Camerún
Samuel Eto’o presente en el encuentro de su selección ante Chile
Otkrytie Arena, Moscú
El Color: Chile vs Camerún
Grupo de aficionados chilenos
Disfraces originales de aficionados chilenos
Aficionada chilena con gorro vikingo
También hubo seguidores de Camerún
Seguidores de ‘La Roja’ ambientando la Otkrytie Arena
El Color: Chile vs Camerún
El Color: Chile vs Camerún
Samuel Eto’o presente en el encuentro de su selección ante Chile
Otkrytie Arena, Moscú
El Color: Chile vs Camerún
Grupo de aficionados chilenos
Disfraces originales de aficionados chilenos
Aficionada chilena con gorro vikingo
También hubo seguidores de Camerún
Seguidores de ‘La Roja’ ambientando la Otkrytie Arena