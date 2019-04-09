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Galería | Tottenham defendió su casa ante el Manchester City

Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham

Por: Azteca Deportes

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Justin Setterfield/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Dan Mullan/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Justin Setterfield/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Dan Mullan/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa

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