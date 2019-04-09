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Galería | Tottenham defendió su casa ante el Manchester City
Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham
Justin Setterfield/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Dan Mullan/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Justin Setterfield/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Dan Mullan/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Marc Atkins/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Craig Mercer/MB Media/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa
Matthew Ashton - AMA/Getty Images | Manchester City no pudo con la ofensiva del Tottenham en casa