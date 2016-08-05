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Los mejores de Europa
Se dieron a conocer los tres finalistas al premio a mejor jugador de la UEFA para la temporada 2015/16, por lo que hacemos un repaso por los últimos cinco ganadores de este galardón desde su nuevo formato
Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo
Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo
El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos
El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos
El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos
El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos
El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League
El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League
Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada
Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada
Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo
Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo
El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos
El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos
El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos
El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos
El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League
El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League
Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada
Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada