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Los mejores de Europa

Se dieron a conocer los tres finalistas al premio a mejor jugador de la UEFA para la temporada 2015/16, por lo que hacemos un repaso por los últimos cinco ganadores de este galardón desde su nuevo formato

Por: Blanca Lugo

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Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo

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Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo

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El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos

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El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos

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El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos

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El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos

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El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League

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El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League

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Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada

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Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada

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Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo

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Se impuso a su compañero en el cuadro catalán, Xavi Hernández, y a portugués Cristiano Ronaldo

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El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos

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El mediocampista español fue reconocido luego de guiar al cuadro blaugrana a conquistar cinco títulos

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El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos

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El creativo francés fue fundamental esa temporada para que el conjunto bávaro se alzara con cinco trofeos

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El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League

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El portugués se llevó el galardón tras ayudar al equipo merengue a la conquista de la deseada onceava Champions League

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Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada

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Nuevamente el argentino fue reconocido por su gran aporte para que el Barcelona culminara una buena temporada

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