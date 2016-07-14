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MLS, asilo de estrellas
Como última opción, los jugadores emigran a EEUU para retirarse ahí
Giovani dos Santos (LA Galaxy): canterano del Barcelona, tras no ser considerado por el cuadro catalán probó suerte en la Premier League, donde tuvo un andar irregular. Después pudo regresar a la Liga española, tras un breve paso por Turquía. En 2015 aceptó una jugosa oferta de la MLS.
Steven Gerrard (LA Galaxy): mediocampista inglés, indiscutible figura e ícono del Liverpool en la Premier Legue, conquistó dos títulos de la FA Cup, tres de la Football League Cup, así como uno de la Copa de la UEFA en 2001 y la Liga de Campeones de la UEFA en 2005. Emigró en 2015 a la MLS tras 17 años con los ‘Reds’.
Robbie Keane (LA Galaxy): delantero considerado uno de los mejores jugadores irlandeses de la historia. Militó en equipos de la liga inglesa como el Tottenham y Liverpool, entre otros, además de tener un breve paso por el Inter de Milán y el Celtic de Escocia. Decidió probar suerte a la MLS desde 2012.
Didier Drogba (Montreal Impact): máximo goleador histórico de la selección de Costa de Marfil. Tuvo sus mejores momentos con el Chelsea, en donde conquistó en cuatro ocasiones la liga, la FA Cup, dos Community Shield, entre otros, así como una UEFA Champions League. Emigró a la MLS en 2015.
Frank Lampard (New York City FC): es el máximo anotador del Chelsea en todas las competiciones, además, es el centrocampista con mayor cantidad de goles anotados en la Premier League, lo que le valió ser nombrado el futbolista de la primera década del presente siglo en Inglaterra. Fue parte esencial de una de las mejores épocas del cuadro londinense.
Andrea Pirlo (New York City FC): mediocampista internacional italiano, campeón del mundo con la azzurri en 2006, conquistó la Serie A en seis ocasiones, dos de ellas con el Milán y cuatro con la Juventus, además de dos UEFA Champions Legue con el conjunto rossonero. Anunció su llegada a la MLS en 2015.
David Villa (New York City FC): delantero español campeón del mundo en Sudáfrica 2010, la mayor parte de su carrera la ha disputado en la Liga, siendo figura del Valencia y en menor medida del Barcelona. Entre su palmarés se cuentan tres Copa del Rey, tres Supercopas de España, tres ligas, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Milita en el NYFC desde 2015.
Kaka (Orlando City SC): mediocampista brasileño campeón del mundo en 2002, así como campeón de la Copa Confederaciones en dos ocasiones, ha sido galardonado con el Balón de Oro, ha conquistado la Serie A y la Liga española, la Supercopa de Europa y la Liga de Campeones, así como el Mundial de Clubes. Se unió a las filas del Orlando City en 2015.
Giovani dos Santos (LA Galaxy): canterano del Barcelona, tras no ser considerado por el cuadro catalán probó suerte en la Premier League, donde tuvo un andar irregular. Después pudo regresar a la Liga española, tras un breve paso por Turquía. En 2015 aceptó una jugosa oferta de la MLS.
Steven Gerrard (LA Galaxy): mediocampista inglés, indiscutible figura e ícono del Liverpool en la Premier Legue, conquistó dos títulos de la FA Cup, tres de la Football League Cup, así como uno de la Copa de la UEFA en 2001 y la Liga de Campeones de la UEFA en 2005. Emigró en 2015 a la MLS tras 17 años con los ‘Reds’.
Robbie Keane (LA Galaxy): delantero considerado uno de los mejores jugadores irlandeses de la historia. Militó en equipos de la liga inglesa como el Tottenham y Liverpool, entre otros, además de tener un breve paso por el Inter de Milán y el Celtic de Escocia. Decidió probar suerte a la MLS desde 2012.
Didier Drogba (Montreal Impact): máximo goleador histórico de la selección de Costa de Marfil. Tuvo sus mejores momentos con el Chelsea, en donde conquistó en cuatro ocasiones la liga, la FA Cup, dos Community Shield, entre otros, así como una UEFA Champions League. Emigró a la MLS en 2015.
Frank Lampard (New York City FC): es el máximo anotador del Chelsea en todas las competiciones, además, es el centrocampista con mayor cantidad de goles anotados en la Premier League, lo que le valió ser nombrado el futbolista de la primera década del presente siglo en Inglaterra. Fue parte esencial de una de las mejores épocas del cuadro londinense.
Andrea Pirlo (New York City FC): mediocampista internacional italiano, campeón del mundo con la azzurri en 2006, conquistó la Serie A en seis ocasiones, dos de ellas con el Milán y cuatro con la Juventus, además de dos UEFA Champions Legue con el conjunto rossonero. Anunció su llegada a la MLS en 2015.
David Villa (New York City FC): delantero español campeón del mundo en Sudáfrica 2010, la mayor parte de su carrera la ha disputado en la Liga, siendo figura del Valencia y en menor medida del Barcelona. Entre su palmarés se cuentan tres Copa del Rey, tres Supercopas de España, tres ligas, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Milita en el NYFC desde 2015.
Kaka (Orlando City SC): mediocampista brasileño campeón del mundo en 2002, así como campeón de la Copa Confederaciones en dos ocasiones, ha sido galardonado con el Balón de Oro, ha conquistado la Serie A y la Liga española, la Supercopa de Europa y la Liga de Campeones, así como el Mundial de Clubes. Se unió a las filas del Orlando City en 2015.