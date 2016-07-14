MLS, asilo de estrellas

David Villa (New York City FC): delantero español campeón del mundo en Sudáfrica 2010, la mayor parte de su carrera la ha disputado en la Liga, siendo figura del Valencia y en menor medida del Barcelona. Entre su palmarés se cuentan tres Copa del Rey, tres Supercopas de España, tres ligas, una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Milita en el NYFC desde 2015.