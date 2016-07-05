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¡Mourinho llega al Manchester United!
El portugués fue presentado como nuevo estratega de los ‘Red Devils’
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
Presentación de Mourinho en Manchester United
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Presentación de Mourinho en Manchester United
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