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¡Mourinho llega al Manchester United!

El portugués fue presentado como nuevo estratega de los ‘Red Devils’

Por: Blanca Lugo

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Presentación de Mourinho en Manchester United

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Presentación de Mourinho en Manchester United

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Presentación de Mourinho en Manchester United

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Presentación de Mourinho en Manchester United

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Presentación de Mourinho en Manchester United

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Presentación de Mourinho en Manchester United

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