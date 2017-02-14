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San Valentín | Sara Carbonero e Iker Casillas

El portero y la periodista están por cumplir siete años juntos.

Por: Azteca Deportes

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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Iker Casillas y Sara Carbonero

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