Jude Bellingham podría haber jugado con la Selección de Jamaica y este es el motivo

Jude Bellingham es una de las grandes figuras de la Selección de Inglaterra, pero su historia familiar también tiene una conexión con el Caribe. El mediocampista del Real Madrid tiene raíces jamaicanas por parte de su madre, Denise, un vínculo que explica por qué podría haber representado a los Reggae Boyz antes de consolidarse con el combinado inglés.

El propio futbolista habló recientemente sobre sus orígenes y la importancia que tienen en su vida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Bellingham ya no puede representar a Jamaica internacionalmente debido a la reglamentación de la FIFA. Una curiosidad que surge previo al duelo entre México y los Reggae Boyz.

¿Por qué Jude Bellingham podría haber jugado con la Selección de Jamaica?

La conexión de Bellingham con Jamaica procede de su familia materna. En una entrevista publicada por British Vogue el 10 de noviembre, se confirmó que el jugador tiene raíces jamaicanas por parte de su madre e irlandesas por el lado de su padre, Mark.

Jude Bellingham, camiseta del Real Madrid (REUTERS)

Ese origen familiar es el que permite plantear a Jamaica como una selección que pudo haber sido una alternativa. El Gobierno jamaicano contempla la certificación de ciudadanía por ascendencia para quienes nacieron fuera del país y pueden acreditar el vínculo correspondiente mediante sus padres o abuelos.

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¿Qué dijo Jude Bellingham sobre sus raíces jamaicanas?

El vínculo del jugador con Jamaica también tiene un costado personal. Según la entrevista con British Vogue, Bellingham visitó la isla para pasar tiempo con sus familiares mientras se recuperaba de su operación de hombro durante el verano de 2025.

“Todo es importante en lo que te conforma”, expresó el mediocampista sobre sus raíces, en una traducción de sus declaraciones. Además, explicó que parte de las características de una persona pueden proceder de esos orígenes y manifestó su agradecimiento por esa herencia familiar.

Jude Bellingham con la camiseta de Inglaterra (REUTERS)

¿Jude Bellingham todavía puede jugar para Jamaica?

Su trayectoria con Inglaterra ya impide un cambio por la vía reglamentaria aplicable. FIFA contempla excepciones para algunos futbolistas que representaron a una selección mayor, pero exige condiciones como no superar tres partidos internacionales y no haber participado en una fase final mundialista o continental.

Bellingham ya disputó el Mundial de Qatar 2022 con Inglaterra, por lo que no cumple esas condiciones. Su debut con el combinado mayor se produjo el 12 de noviembre de 2020, cuando tenía 17 años, en la victoria por 3-0 ante República de Irlanda en Wembley.