La frase de Mourinho que resume su relación con Cristiano Ronaldo: “No quiero valorar”

José Mourinho y Cristiano Ronaldo compartieron una de las etapas más importantes del Real Madrid. Juntos conquistaron títulos y protagonizaron una sociedad que dejó números extraordinarios. Sin embargo, su relación también tuvo diferencias. Ahora, una declaración del entrenador portugués volvió a poner el foco sobre la historia que los une.

Resulta que Mourinho fue consultado por la decisión de Cristiano de dejar la selección de Portugal. En la conferencia de prensa del 6 de noviembre, previo al partido entre Valencia y Real Madrid, el técnico evitó cuestionar a su compatriota y pidió respetar su determinación.

“No quiero valorar. Creo que, más que comentar, se debe respetar y obviamente yo la respeto”, expresó. Una respuesta que permite recordar los distintos momentos de su vínculo, aunque en esta ocasión se refería específicamente al adiós internacional del delantero.

¿Qué dijo Mourinho sobre la despedida de Cristiano Ronaldo de Portugal?

El entrenador hizo una distinción importante: dejar de representar a Portugal no significa terminar su trayectoria profesional. Conociendo la mentalidad de su exjugador, destacó que todavía tiene desafíos por delante.

Jose Mourinho reflexiona sobre las estrellas del Real Madrid: “No me gusta el concepto de jugador intocable” (Foto: X @realmadrid)

“No es una retirada, no terminó su carrera, quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera”, señaló Mourinho.

Además, manifestó su deseo de que la despedida definitiva de Cristiano del futbol se produzca en circunstancias diferentes a las de su salida de la selección. Cuando le preguntaron si lo imaginaba como entrenador, prefirió no anticiparse y recordó que sigue siendo jugador.

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De esta manera, Mourinho centró su respuesta en el respeto por la decisión y en la ambición deportiva del atacante. Sus palabras no confirman una ruptura ni una reconciliación entre ambos.

Los elogios y diferencias entre Mourinho y Cristiano Ronaldo

Si bien es cierto que Mourinho ha destacado públicamente el talento de Cristiano, también reconoció los roces que tuvieron durante su convivencia. En junio de 2013, en una entrevista con Punto Pelota, explicó que el delantero no había recibido bien una corrección táctica con la que pretendía mejorar su rendimiento.

Cristiano Ronaldo Jose Mourinho (Archivo)

No obstante, meses después volvió a elogiar su dedicación. “No conozco a ningún profesional mejor que él”, aseguró en una entrevista con France Football publicada en noviembre de aquel año. En esa misma conversación sostuvo que las diferencias entre un entrenador y un futbolista podían quedar atrás.

En septiembre de 2014, ya como técnico de Chelsea, dejó otra declaración reveladora: “La relación no existe, pero los recuerdos que me dejó sí”. El contexto era distinto: trabajaban en clubes diferentes y Mourinho explicó que no coincidían habitualmente.

Años más tarde, en febrero de 2024, recordó en el programa FIVE, de Rio Ferdinand, que dirigir a Cristiano consistía en crear las condiciones tácticas para potenciarlo: “Creo que no lo entrenas. No se le enseña mucho”.