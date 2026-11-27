Las actividades en España tienen bastante participación mexicana en estos momentos, y aunque no es muy considerado para entrar al campo, Obed Vargas sigue haciendo la pelea en el equipo de Diego Simeone. En ese sentido, he aquí la información para ver EN VIVO el Elche vs Atlético de Madrid. Dicho partido ocurrirá este sábado 28 de noviembre, en punto de las 11:30 horas, en tiempo de la CDMX.

¿Qué esperar del Elche vs Atlético de Madrid de LaLiga?

Los locales saben que deben aprovechar a su gente para pensar en rescatar puntos ante un rival tan poderoso como el colchonero. Se entiende que es una situación complicada y llegan con dos derrotas consecutivas, por ello deben acudir a la épica, tomando en cuenta que solamente ganaron dos juegos hasta el momento en LaLiga 2026-27.

Y de lado de la visita, Atlético de Madrid ha encontrado algunos resultados desfavorables, esto en partidos consecutivos ante Bayern en UCL y contra el Barcelona en liga. Sin embargo, acumularon dos triunfos tras ese par de derrotas y lucen como amplios favoritos en este juego ante el posicionado 19 de la clasificatoria. Es por ello, que se espera una partida con triunfo, tomando en cuenta que inician sus actividades en la Copa del Rey el próximo martes.

¿Dónde ver EN VIVO el Elche vs Atlético de Madrid de LaLiga?

En estos momentos los derechos siguen perteneciendo de manera “exclusiva” a SKY Sports. Sin embargo, dicha compañía está viviendo una fusión con IZZI, situación que permite contratar los paquetes de TV de Paga con ambas opciones. Pregunta directamente con los proveedores si es que estás interesado en ver los juegos de LaLiga, la segunda división de España y la Copa del Rey.

Posibles alineaciones Elche vs Atlético de Madrid