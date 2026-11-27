Este fin de semana se llevará a cabo uno de los juegos más importantes del año toda vez que definirá al mejor equipo que existe en Sudamérica. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás todos los detalles acerca de la gran final de la Copa Libertadores entre el Palmeiras y el Estudiantes.

La edición 2026 de la Copa Libertadores trajo consigo muchas sorpresas al respecto y una de ellas es precisamente la llegada del Estudiantes La Plata, institución argentina que buscará terminar con el arduo dominio brasileño en esta competición. ¿Cómo llegan ambas instituciones a la gran final?

¿Cómo llegaron Palmeiras y Estudiantes a la final de la Copa Libertadores?

A lo largo de la última década el Palmeiras se ha convertido en uno de los equipos que más aparece en los tramos finales de la Copa Libertadores. Además, cuenta con una de las plantillas más poderosas de Brasil y, por si fuera poco, terminó entre los primeros lugares de su Liga doméstica.

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🔜🇺🇾 Jugarán en Montevideo por la #GloriaEterna pic.twitter.com/b1PMjY9DuA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2026

Fue así como el Palmeiras llegó a esta gran final de la Copa Libertadores luego de superar en la ronda de cuartos a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en penales para, posteriormente, derrotar al Fluminense también desde los 11 pasos luego de que el marcador global quedara 2-2.

Del otro lado de la moneda se encuentra el Estudiantes, equipo que quedó a deber en su competición doméstica pero que, sin embargo, llegó a esta gran final de Copa Libertadores luego de superar en los cuartos de final al Corinthians para, posteriormente, hacer lo mismo con el Flamengo por la tanda de penales.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de la Copa Libertadores 2026?

El mítico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, será el epicentro de una edición más de la gran final de la Copa Libertadores. El juego entre Palmeiras y Estudiantes, mismo que definirá al rival del Toluca en la Interamericana, se llevará a cabo este sábado en punto de las 14:00 horas a través de Disney Plus.