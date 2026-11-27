Los cuartos de final de ida correspondientes al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente han terminado, por lo que a partir de mañana se disputarán las vueltas en donde varios equipos, entre ellos Pachuca y Chivas, buscarán su pase a las semifinales en esta Liguilla.

La ida en el Hidalgo generó sensaciones positivas entre ambas aficiones, y si bien la realidad es que Chivas parte como favorito a superar esta ronda con miras al título, existe un dato que pocos conocen y que podría ayudar a Pachuca a dar la sorpresa en esta Liguilla del Apertura 2026.

¿Qué dato está a favor de Pachuca previo a su duelo como visitante ante Chivas?

A pesar de que Chivas se hizo realmente fuerte en su estadio durante la temporada regular, la realidad es que Pachuca cosechó una buena cantidad de puntos cada que jugaba fuera de su inmueble. De hecho, fue el tercer equipo que más unidades pudo registrar en calidad de visitante.

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🎙️ | Esta mañana, nuestro capitán Carlos Moreno atendió a los medios de comunicación previo a nuestro duelo de ida de cuartos de final ante Chivas



⬇️ Aquí las declaraciones: pic.twitter.com/7pNkn1kOU4 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 25, 2026

Y es que, a lo largo del torneo, Pachuca acumuló un total de 16 unidades fuera de casa, siendo superado solamente por Atlas y América con 19 y 17, respectivamente, y mejorando los registros de otros equipos como Cruz Azul, el propio Chivas, Toluca y Pumas, este último eliminado de la Liguilla.

Con esto a su favor, también es preciso mencionar que el cierre de torneo para Pachuca fue por demás espectacular, por lo que Benjamín Mora y el resto de su cuerpo técnico apelarán a dicha situación con el objetivo de buscar la hazaña y eliminar a Chivas en su propia cancha.

¿Cuándo y a qué hora será la vuelta de los cuartos de final entre Chivas y Pachuca?

Será este domingo 29 de noviembre cuando el Akron abra nuevamente las puertas de su inmueble para disputar la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX entre Chivas y Pachuca, encuentro que se llevará a cabo en punto de las 19:07 horas.