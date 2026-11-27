El futbol español llega con su Jornada 14 y se espera que con los béticos aparezca El Maguito. Ante eso, entérate de todos los detalles con este artículo de Dónde ver EN VIVO el Real Betis vs Rayo Vallecano, duelo a suceder este sábado 28 de noviembre, en punto de las 7 de la mañana en tiempo del centro de México.

¿Qué esperar del Real Betis vs Rayo Vallecano de LaLiga?

El año futbolístico sigue su transcurso y el Real Betis del ingeniero Pellegrini sigue dejando futbol de calidad. En UCL solamente perdieron un duelo hasta el momento y en LaLiga están peleando directamente por el TOP4. En ese sentido, este encuentro luce como imperdible, pues requieren de un triunfo que los mantenga en lo más alto. Esto previo a encarar su partida de octavos de final de la Copa del Rey a media semana.

Por su parte, el Rayo Vallecano vive del otro lado de la clasificatoria, muy pegado a la zona del descenso. Vienen de dos caídas dolorosas, una ante un rival directo de la pelea por no caer a segunda… como lo fue el Valencia. En ese sentido, quieren ahorrarse su tercera caída de manera consecutiva. Sin embargo, se meten al campo del Betis, sabiendo que son uno de los equipos en mejor forma del circuito nacional.

¿Dónde ver EN VIVO el Real Betis vs Rayo Vallecano de LaLiga?

Tal como ha sucedido en los últimos años, el espacio donde se puede disfrutar del futbol español en su primera división, segunda categoría y la Copa del Rey… es a través de la señal de SKY Sports. Aunque en estos momentos está viviendo una unión con IZZI, por lo que también puedes contratar esos canales con este proveedor.

Posibles alineaciones Real Betis vs Rayo Vallecano