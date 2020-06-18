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¡El Real Madrid venció al Valencia y sigue soñando con el título!
Los merengues no quitan el pie del acelerador en la lucha por el título de esta temporada.
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF is congratulated by team mate Eden Hazard after scoring the opening goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Rodrigo Moreno of Valencia CF celebrates a goal which was later disallowed by Referee José María Sánchez Martínez as off side after a VAR ruling during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF is congratulated by team mate Eden Hazard after scoring the opening goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF is congratulated by team mate Eden Hazard after scoring the opening goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Marco Asensio of Real Madrid CF celebrates scoring his teams second goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF celebrates scoring his teams third goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Lee Kang-In of Valencia CF is shown a red card by referee José María Sánchez Martínez after a tackle on Sergio Ramos of Real Madrid CF during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF is congratulated by team mate Eden Hazard after scoring the opening goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Rodrigo Moreno of Valencia CF celebrates a goal which was later disallowed by Referee José María Sánchez Martínez as off side after a VAR ruling during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF is congratulated by team mate Eden Hazard after scoring the opening goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF is congratulated by team mate Eden Hazard after scoring the opening goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Marco Asensio of Real Madrid CF celebrates scoring his teams second goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Karim Benzema of Real Madrid CF celebrates scoring his teams third goal during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
Denis Doyle/Getty Images | MADRID, SPAIN - JUNE 18: Lee Kang-In of Valencia CF is shown a red card by referee José María Sánchez Martínez after a tackle on Sergio Ramos of Real Madrid CF during the Liga match between Real Madrid CF and Valencia CF at Estadio Alfredo Di Stefano on June 18, 2020 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)