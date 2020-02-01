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¡Real Madrid se lleva el Derbi Madrileño!
Galería: Con gol de Benzema los merengues se llevan el triunfo
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid
Reuters | Real Madrid vs Atlético de Madrid