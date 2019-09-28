  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LA LIGA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Autenticando...

¡El color del Derbi Madrileño en imágenes!

Héctor Herrera no tuvo minutos en el partido.

Por: Azteca Deportes

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

/
Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid

Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Atlético de Madrid vs Real Madrid