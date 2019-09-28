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¡El color del Derbi Madrileño en imágenes!
Héctor Herrera no tuvo minutos en el partido.
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid
Getty Images | Atlético de Madrid vs Real Madrid