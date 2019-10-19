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Las imágenes de la victoria del Barcelona

El tridente ofensivo del Barcelona se hace notar

Por: Azteca Deportes

Eibar vs Barcelona

Getty Imges | Eibar vs Barcelona

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Getty Images | Eibar vs Barcelona

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