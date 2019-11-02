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Sorprendente derrota del Barcelona
Levante tiene un excelente segundo tiempo para vencer a Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona
GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona