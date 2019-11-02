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Sorprendente derrota del Barcelona

Levante tiene un excelente segundo tiempo para vencer a Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

/
Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona

GETTY IMAGES | Levante vs Barcelona

Levante vs Barcelona
Levante vs Barcelona
Levante vs Barcelona
Levante vs Barcelona
Levante vs Barcelona
Levante vs Barcelona
Levante vs Barcelona