Javier Aguirre continúa con sus labores para alejar a los valencianos de la zona roja de LaLiga. Ante eso, aquí se platican todos los detalles para ver EN VIVO el Valencia vs Osasuna de la Jornada 14 del torneo liguero. El encuentro está pactado a ocurrir este domingo 29 de noviembre a las 7:00 de la mañana en tiempo de la capital mexicana.

¿Qué esperar del Valencia vs Osasuna de LaLiga?

Aunque el trabajo está lejos de finalizar, tras el arribo de Javier Aguirre, el equipo entró en otra dinámica. Si se cuenta solamente la liga, acumulan 2 triunfos en los últimos 3 juegos. Sin embargo, tienen 3 victorias en sus últimos 4 partidos donde se incluye su duelo de la Copa del Rey. Ante eso, sería fantástico cerrar noviembre con una victoria en casa, pensando que sería ante un Osasuna que tampoco está muy lejos del hoyo, como algunos esperarían.

Precisamente los visitantes están solamente 3 puntos por encima del Valencia. Vienen de vencer al Málaga por la mínima y quieren aprovechar otro enfrentamiento contra un club de la parte baja. Sin embargo, deben hacerlo de mejor forma de lo que en general han presentado en su 2026-27 liguero… pues este Osasuna solamente tiene 4 triunfos tras las primeras 13 fechas.

¿Dónde ver EN VIVO el Valencia vs Osasuna de LaLiga?

Aunque en estos momentos vive una fusión con el servicio de TV de Paga de IZZI, los canales que pueden permitirte la visualización de estos partidos son los de SKY Sports. Sería cuestión de investigar bien con los proveedores, esto para saber cómo observar los duelos de LaLiga, la segunda división de España y la Copa del Rey.

Posibles alineaciones Valencia vs Osasuna