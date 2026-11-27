Rayados y América se encuentran una vez más en una fase definitiva tal y como ha ocurrido a lo largo de la última década, lo cual ha hecho que la rivalidad entre ambos crezca más. Precisamente en este torneo, la misma se ha hecho más importante debido al factor Matías Almeyda, otrora técnico de Chivas.

Matías Almeyda llegó para esta temporada con el objetivo de llevar a Rayados a lo más alto de la Liga BBVA MX, algo que no ocurre desde hace más de siete años. A pesar de ello, existe un dato que juega en contra del entrenador argentino y que se podría reflejar en esta vuelta contra el América.

¿Qué dato juega en contra de Matías Almeyda, DT de Rayados, rumbo al juego contra América?

Almeyda ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX luego del título obtenido con Chivas en 2017. Después de un periodo fuera del futbol mexicano, el sudamericano regresó para esta temporada solamente para encontrarse con un dato que no fue mucho de su agrado.

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𝑸𝒖𝒆 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒓. pic.twitter.com/3Lvp1yEvGO — Rayados (@Rayados) November 25, 2026

Rayados terminó la fase regular en el sexto lugar de la clasificación con 27 unidades producto de ocho victorias, tres empates y seis derrotas. Curiosamente, la última vez que terminó con ocho triunfos la temporada fue eliminado a las primeras de cambio precisamente por su más grande rival.

Esta situación ocurrió hace exactamente una década; es decir, en el Apertura 2016. En aquella ocasión, Almeyda y Chivas terminaron en el cuarto lugar de la clasificación con 28 unidades y enfrentaron al América en cuartos de final, equipo que los eliminó a través de un global de 2-1.

¿A qué jugador recupera Matías Almeyda para la vuelta entre América y Rayados?

La buena noticia para Matías Almeyda es el regreso de Carlos Salcedo, defensor mexicano que no estuvo en la ida debido a una tarjeta roja en el duelo anterior. Así, América y Rayados se verán las caras una vez más este sábado, en la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 9 de la noche.