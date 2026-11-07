Valencia vs Real Madrid: cómo llega el equipo de Javier Aguirre a la Jornada 12 de LaLiga

Uno de los partidos de la jornada sabatina tendrá a Javier Aguirre como protagonista en los banquillos. Resulta que Valencia recibirá en el Estadio Mestalla al Real Madrid para disputar la Jornada 12 de LaLiga. Este choque de suma exigencia llega en un buen momento para el entrenador mexicano, ya que vienen de conseguir su primera victoria bajo su gestión.

Los valencianistas vencieron por 1-0 al Elche en la jornada anterior gracias a un gol de Umar Sadiq. No obstante, este resultado no le bastó para dejar atrás la zona de descenso directo, por lo que intentarán romper todos los pronósticos y rescatar un resultado positivo ante el conjunto de José Mourinho, que atraviesa una racha de siete triunfos consecutivos entre Liga y Champions League.

¿Cómo llega el Valencia de Javier Aguirre al partido contra Real Madrid?

En estos momentos, Valencia se presenta en la posición 19 con nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y seis derrotas en once partidos. Además, acumula ocho goles a favor y 17 en contra, números que reflejan la necesidad de mejorar su producción ofensiva y reducir los errores defensivos.

Valencia y Athletic empataron sin goles Valencia y Athletic empataron sin goles (X: @valenciacf)

Desde el debut de Aguirre, el equipo consiguió cinco de los doce puntos que disputó en LaLiga. El Vasco comenzó con dos empates, sufrió una derrota ante Villarreal y finalmente celebró en el Martínez Valero. Estos fueron sus resultados:

Racing de Santander 2-2 Valencia, por la Jornada 8.

Valencia 0-0 Athletic Club, por la Jornada 9.

Valencia 1-2 Villarreal, por la Jornada 10.

Elche 0-1 Valencia, por la Jornada 11.

Tras vencer al Elche, Aguirre destacó la importancia de sumar para evitar que se ampliara la distancia respecto de otros equipos de la parte baja. “Es un triunfo muy importante en forma y fondo”, comentó en declaraciones difundidas por el sitio oficial del Valencia.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cómo llega Real Madrid al encuentro contra Valencia?

El conjunto de Mourinho ocupa el tercer lugar con 27 puntos, después de nueve victorias y dos derrotas. Su balance ofensivo también marca una diferencia: suma 28 goles a favor y diez recibidos.

Real Madrid llega con siete triunfos consecutivos entre LaLiga y Champions League. En su convocatoria aparecen Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Arda Güler, mientras que Vinícius Júnior estará ausente por suspensión.