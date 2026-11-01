ÚLTIMA HORA: ¡El Vasco Aguirre consigue su primera victoria con el Valencia!

El 'Efecto Vasco' ya cobra sus primeros dividendos en el Valencia. En un duelo directo por la supervivencia en LaLiga, el conjunto ‘Che’ logró una victoria crucial como visitante al imponerse 1-0 sobre el Elche de Martín Anselmi. El triunfo no solo representa los tres puntos más valiosos en lo que va de campaña para el cuadro valenciano, sino que también firma la primera victoria de Javier Aguirre en el banquillo de los blanquinegros.

El compromiso en el Estadio Manuel Martínez Valero se desarrolló como un auténtico ajedrez táctico, con dos propuestas contrastadas: la posesión paciente del conjunto ilicitano frente al bloque sólido, combativo y pragmático característico de los equipos del estratega mexicano. Tras un primer tiempo tenso y trabado en mitad de cancha, la diferencia en el marcador se gestó mediante una combinación letal en la parte complementaria.

Al minuto 69, Arnaut Danjuma sacó la varita mágica y filtró una asistencia quirúrgica entre líneas hacia la llegada de Sadiq Umar. El delantero nigeriano atacó el espacio con determinación dentro del área rival y, sin dudarlo, sacó un remate cruzado con la diestra que se incrustó en la esquina inferior derecha de la portería, haciendo explotar de júbilo al banquillo visitante y a los aficionados desplazados.

Con este resultado, el Valencia rompe una sequía dolorosa y escala a la posición 19 de la tabla general con 8 puntos. Aunque se mantiene momentáneamente en puestos de peligro, la escuadra ‘Che’ se coloca a tan solo una unidad de la zona de salvación, comprometiendo seriamente al propio Elche en la pelea directa por no descender.

Los números de Javier Aguirre con el Valencia

Los números de Javier Aguirre al frente del Valencia comienzan a mostrar señales claras de mejoría competitiva. Tras asumir la dirección técnica en un momento crítico del torneo, el entrenador mexicano registra un balance de una victoria, dos empates y una derrota en sus primeros cuatro compromisos de LaLiga, dotando al equipo de un orden defensivo que le había hecho falta durante la primera mitad del campeonato.

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Próximo partido en LaLiga del Valencia

El impulso anímico no podría llegar en un mejor momento. En su próximo compromiso de LaLiga, el Valencia del Vasco afrontará una prueba de máxima exigencia en Mestalla cuando reciba la visita del Real Madrid el próximo 7 de noviembre.

