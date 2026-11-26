La primera mitad del año futbolístico está a punto de concretarse y Julián Quiñones ya tomó el ritmo goleador que se esperaba. Ante eso, este artículo de Dónde ver EN VIVO el Al Qadisiya vs Al Fayha resulta imperdible. Entérate cómo ver al ariete mexicano en la Liga de Arabia este viernes 27 de noviembre en punto de las 8:20 de la mañana… en tiempo del centro de México.

¿Qué esperar de Julián Quiñones en el Al Qadisiya vs Al Fayha?

La nueva temporada en Arabia tiene un duelo interesante en la parte alta con Al Qadisiya, Al Nassr y Al Hilal. Aunque ahorita los últimos mencionados llevan ventaja, el club de Julián Quiñones quiere mantenerse en la pelea. Ante eso, deben ganar sin ningún tipo de dudas ante un Al Fayha que está en zona baja. Además, el mexicano quiere aumentar su cuota goleadora que va en 6 tantos en la liga doméstica.

Mientras tanto, los visitantes quieren mantener la racha, pues antes de su triunfo de 4-1 sobre Al-Faisaly… acumulaban 7 partidos sin ganar en la Liga Profesional Saudí. Es por eso que buscan repetir marcador o al menos resultado positivo ante uno de los clubes en mejor forma de Arabia. Pero para ello, deben hacer las cosas muy bien, pues por algo solamente tienen dos triunfos en lo que va de campeonato local.

¿Dónde ver EN VIVO a Julián Quiñones en el Al Qadisiya vs Al Fayha?

A lo largo del año, las opciones para ver EN VIVO el futbol de Arabia han cambiado para los aficionados mexicanos. Esto se sabe en este momento de la temporada 2026-27, aunque se recomienda preguntar directamente con los proveedores.

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Este servicio streaming ofrece los mejores duelos de la liga árabe jornada a jornada. DAZN - Dicha plataforma también transmite algunos de los encuentros semanales o de fecha doble del futbol de Arabia.

Posibles alineaciones Al Qadisiya vs Al Fayha