La quinta fecha de la Champions League de Asia se concretará en los próximos días y por eso Julián Quiñones entra en escena. Shabab vs Al Qadisiya se enfrentarán este martes 24 de noviembre en punto de las 10 de la mañana en tiempo del centro de México. El encuentro es considerado clave para instalarse en lo más alto de la clasificatoria. He aquí todos los detalles para ver EN VIVO este partido de alta exigencia.

¿Qué esperar de Julián Quiñones en el Shabab vs Al Qadisiya?

Shabab es un equipo de Emiratos Árabes Unidos (dirigido por André Jardine) que llega a este encuentro con 3 triunfos y una derrota, situación que los tiene en la parte alta de la clasificatoria. En ese sentido, este duelo en casa pinta bastante complicado, pues reciben a uno de los dos equipos (el otro es el Al Ain) que no ha perdido en este sector en la Champions League. Por ello, vivirán con toda la seriedad posible la visita de los de Arabia Saudí.

Mientras que el club de Julián Quiñones llega con dos triunfos y dos empates, situación que les permite bastante comodidad entre los 16 equipos del Grupo B… en esta edición con 32 equipos participantes. El mexicano llega con 4 goles en 4 partidos, por lo que quiere incrementar su cuota y posicionar a su club en la segunda posición de esta fase de la liga.

¿Dónde ver EN VIVO a Julián Quiñones en el Shabab vs Al Qadisiya?

Aunque la compra de jugadores de élite en años recientes atrajo bastante atención mediática al futbol de Asia, poco a poco las opciones se fueron agotando. Se indica que Disney+ pasa algunos de los duelos en la edición 2026-27. Ante eso, se te invita a preguntar e investigar directamente con el proveedor.

Posibles alineaciones Shabab vs Al Qadisiya