Julián Quiñones rompe la mala racha después del Mundial 2026: vuelve a sonreír en Arabia
El seleccionado mexicano no la pasaba nada bien en su club, pero por fin pasó el trago amargo
Julián Quiñones fue el goleador de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pese a las críticas por ser naturalizado. No obstante, el exjugador del América hizo un gran trabajo y fue considerado uno de los mejores de la plantilla de Javier Aguirre, quien dejó de ser entrenador para darle la estafeta a Rafael Márquez. Pero después de la justa pasó por una mala racha que por fin hoy la rompe y vuelve a sonreír en Arabia Saudita.
Quiñones le puso fin a la sequía goleadora y al peor momento de su carrera en Arabia tras anotar gol con el Al-Qadisiya en la Saudi Pro League. El seleccionado mexicano se hizo presente en el marcador al minuto 58, cuando Mohamed Abu Alshamat llegó a línea de fondo y mandó el centro para que Julián anotara el segundo del partido.
Con un cabezazo a primer poste, el delantero selló la victoria de su equipo ante el Al Draih en el duelo correspondiente a la jornada 5 de la Saudi Pro League. Con esta victoria, el Al-Qadisiya se ubica en la tercera posición de la tabla con 12 puntos.
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Los números de Quiñones en el Mundial 2026
El delantero fue el goleador de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 4 anotaciones, pese a que no fue un centro delantero, pues Javier Aguirre lo tiró a la banda izquierda.
- México 2-0 Sudáfrica - Jornada 1, fase de grupos
- México 3-0 Chequia - Jornada 3, fase de grupos
- México 2-0 Ecuador - 16avos de fina
- México 2-3 Inglaterra - Octavos de final.
Los números de Quiñones en Arabia
Julián se ganó la Bota de Oro de la Saudi Pro League al concluir la Temporada 2025-2026 como campeón de goleo con 33 anotaciones, superando a Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.
Por lo anterior, se esperaba que el delantero arrollara una vez en Arabia Saudita, pero hasta el momento solo suma 2 goles. Su primera anotación fue el 13 de agosto en la primera jornada.