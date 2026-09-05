Julián Quiñones rompe la mala racha después del Mundial 2026: vuelve a sonreír en Arabia

Julián Quiñones fue el goleador de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pese a las críticas por ser naturalizado. No obstante, el exjugador del América hizo un gran trabajo y fue considerado uno de los mejores de la plantilla de Javier Aguirre, quien dejó de ser entrenador para darle la estafeta a Rafael Márquez. Pero después de la justa pasó por una mala racha que por fin hoy la rompe y vuelve a sonreír en Arabia Saudita.

Quiñones le puso fin a la sequía goleadora y al peor momento de su carrera en Arabia tras anotar gol con el Al-Qadisiya en la Saudi Pro League. El seleccionado mexicano se hizo presente en el marcador al minuto 58, cuando Mohamed Abu Alshamat llegó a línea de fondo y mandó el centro para que Julián anotara el segundo del partido.

Quiñones le puso fin a la sequía goleadora en Arabia tras anotar gol con el Al-Qadisiya en la Saudi Pro League.|@julianquinones33

Con un cabezazo a primer poste, el delantero selló la victoria de su equipo ante el Al Draih en el duelo correspondiente a la jornada 5 de la Saudi Pro League. Con esta victoria, el Al-Qadisiya se ubica en la tercera posición de la tabla con 12 puntos.

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Los números de Quiñones en el Mundial 2026

El delantero fue el goleador de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con 4 anotaciones, pese a que no fue un centro delantero, pues Javier Aguirre lo tiró a la banda izquierda.



México 2-0 Sudáfrica - Jornada 1, fase de grupos

México 3-0 Chequia - Jornada 3, fase de grupos

México 2-0 Ecuador - 16avos de fina

México 2-3 Inglaterra - Octavos de final.



Los números de Quiñones en Arabia

Julián se ganó la Bota de Oro de la Saudi Pro League al concluir la Temporada 2025-2026 como campeón de goleo con 33 anotaciones, superando a Ivan Toney y Cristiano Ronaldo.

Por lo anterior, se esperaba que el delantero arrollara una vez en Arabia Saudita, pero hasta el momento solo suma 2 goles. Su primera anotación fue el 13 de agosto en la primera jornada.