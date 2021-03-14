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Los 15 fichajes más caros en la HISTORIA del Manchester City | FOTOS

El Manchester City se ha convertido en uno de los equipos que más gasta en la historia reciente del futbol. Estos son sus fichajes más caros de todos los tiempos.

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