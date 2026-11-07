¿Juega Lionel Messi? Todo lo que debes saber sobre Inter Miami vs Charlotte por la jornada 34 de la MLS

Inter Miami y Charlotte FC se verán las caras este sábado 7 de noviembre en un partido que, si bien no está en juego la clasificación de ninguno de los dos equipos, definirá posiciones finales rumbo a los playoffs de la MLS. Ambos tienen asegurada su clasificación, pero todavía tienen objetivos por cumplir y la duda está en si Lionel Messi jugará dicho partido.

El encuentro se llevará a cabo en el Nu Stadium de Miami y está programado para iniciar a las 15:00 horas del tiempo central de México. La participación del capitán argentino está prevista para esta tarde, aunque su titularidad aún debe confirmarse de forma oficial con la publicación de la alineación del Inter Miami.

¿Juega Lionel Messi en Inter Miami vs Charlotte?

Messi aparece contemplado en las previas del encuentro y viene de ser protagonista en la victoria por 2-1 ante New England Revolution. El argentino y Germán Berterame marcaron los goles con los que Inter Miami consiguió remontar como visitante.

Lionel Messi Messi viene de ser crucial para el triunfo de Inter Miami sobre New England Revolution (Foto: Inter Miami)

Debido a este antecedente, se espera que el número 10 tenga actividad contra Charlotte en el cierre de la fase regular. De momento, la información disponible indica que su presencia en el once inicial todavía está pendiente de confirmación oficial.

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Además del objetivo colectivo, Messi tiene una marca individual en la mira: llega con 26 goles, cuatro más que Petar Musa, de FC Dallas. Si conserva la primera posición de la tabla de artilleros, será el primer futbolista en ganar el Botín de Oro de la MLS en temporadas consecutivas.

¿A qué hora y dónde ver Inter Miami vs Charlotte en México?

El partido se jugará este sábado 7 de noviembre a partir de las 15:00 horas de CDMX y podrá seguirse en vivo mediante Apple TV, con suscripción.

Las Garzas serán locales en el Nu Stadium, donde buscarán cerrar con un triunfo antes de comenzar su participación en la postemporada.

¿Qué se juega Inter Miami en la última jornada de la MLS?

Inter Miami llega con 59 puntos, producto de 16 victorias, 11 empates y seis derrotas. Ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, pero New England Revolution lo persigue con 58 unidades.

El panorama es claro: si derrota a Charlotte, asegurará el segundo lugar. Si empata o pierde, necesitará que New England no lo supere con el resultado de su visita a Orlando City. Las Garzas terminarán en la segunda o tercera posición de cara a los playoffs.