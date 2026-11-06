Inter Miami vs Charlotte; la hora para VER EN VIVO a Lionel Messi en la MLS 2026

Este sábado 7 de octubre la MLS vivirá uno de los duelos más interesantes de la temporada 2026 cuando el Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, Casemiro, Luis Suárez y compañía, se mantenga en su ciudad para enfrentarse al Charlotte FC en un auténtico duelo de poder a poder.

Se trata de un compromiso que medirá a dos de las mejores instituciones de la Conferencia Este de la MLS y que llega precisamente en el tramo final de la temporada regular, motivo por el cual todo puede ocurrir con Lionel Messi en sus deseos de trascender una vez más en el campo.

¿Cómo llega Lionel Messi con el Inter Miami para este juego ante el Charlotte?

Después de haber transcurrido 33 fechas de la temporada actual, el Inter Miami no solo aseguró su pase a la ronda de playoffs, sino que se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general con un total de 59 puntos, esto gracias a 16 victorias por 11 empates y seis descalabros.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el Charlotte, equipo que normalmente se encuentra en puestos de postemporada y que, en la campaña actual, registra 15 triunfos, ocho empates, 10 derrotas, 63 goles a favor y 48 en contra, mismos que lo colocan en el quinto lugar de la clasificación con 53 unidades.

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En cuanto a Lionel Messi, vale decir que el argentino ha tenido una temporada por demás espectacular en cuanto a números individuales se refiere, pues durante esta campaña ha disputado 30 partidos de la MLS en donde acumula más de 2,500 minutos, 26 goles y 14 asistencias.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver a Lionel Messi en el Charlotte vs Inter Miami?

Será este sábado 7 de octubre cuando el Inter Miami buscará un triunfo más como local en la campaña cuando se mida al Charlotte, equipo que intentará quitarle la sonrisa a Lionel Messi. El juego comenzará en punto de las 3 de la tarde para la República Mexicana y se podrá ver por Apple TV.