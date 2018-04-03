¡Cristiano, siempre Cristiano!

Italia. Con un doblete del astro portugués Cristiano Ronaldo, uno de ellos de chilena, Real Madrid tiene un pie y medio en las semifinales de la Champions League al golear 3\-0 a Juventus como visitante.

Cristiano anotó por décima vez consecutiva en esta Champions League al minuto dos con un remate con la pierna derecha a centro de Isco para poner el 1\-0 merengue.

Juventus intento en el primer tiempo igualar el marcador teniendo la oportunidad más cercana con un cabezazo de Higuaín que el arquero costarricense Keylor Navas realizó una gran atajada.

Ya en la segunda parte, nuevamente la Juve se fue al frente sin crear gran peligro hasta que el minuto 64 Cristiano Ronaldo anotó el segundo con un golazo que pasará a la historia de la Champions League al conectar en lo más arriba el balón con una chilena espectacular dejando a Buffon parado viendo el esférico introducirse a la portería.

Los aficionados que se encontraban en el estadio aplaudieron en conjunto el gran gol del portugués que agradeció el gesto de los aficionados de Turín.

Dos minutos después, el argentino Paulo Dybala fue expulsado por cometer una falta y sumar su segunda amarilla del encuentro.

El 3\-0 se firmó al minuto 72 con una pared entre Marcelo y Cristiano Ronaldo que culminó el brasileño bombeando el balón a Buffon.

El partido de vuelta se jugará el próximo 11 de abril en el estadio Santiago Bernabeú.