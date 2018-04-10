El bizarro festejo de la Roma en Twitter

Roma, Italia.\- ¿Qué está pasando? La victoria de la Roma no sobre el Barcelona no solo sorprendió a miles de aficionados alrededor del mundo, sino que sorprendió a los mismos integrantes de la ‘Loba’.

Cuando finalizó el partido y la Roma amarró su boleto a las semifinales de la Champions League, las redes sociales del equipo romano “perdió la cabeza” de la emoción.

“DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeifefefbejfwjofnwjfnwjfbrufbwfubweufbewfuewbewbfwejfwjlfjfwfjlwfjbfjwfbwjfbwjofwjfnewjofnewjofnwjfnweAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!” se pudo leer en la cuenta de Twitter de la Roma.

Por si fuera poco, el bizarro festejo del ‘community manager’ fue todo un éxito, pues cuenta con casi 50,000 retweets y 54 mil “corazones”.

Te puede interesar: Iniesta insinúa que saldrá del Barcelona