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Fútbol

¡Ibrahimovic minimiza gol de Cristiano!

El delantero sueco volvió a hacer de las suyas con su particular humor

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Escrito por: Azteca Deportes

Los Ángeles, California.\- ¡Lo hizo de nuevo! No cabe duda de queZlatan Ibrahimovic es capaz de divertir a medio mundo cuando comienza a hablar de su ego, pues más allá de ofender a la gente, provoca la carcajada en más de uno.

Y es que en cuanto al gol de Cristiano Ronaldo no se quedó atrás y a pesar de ‘echarle rosas’ a la chilena del portugués ante la Juventus, de inmediato recordó espectacular gol con Suecia.

“Estuvo bien, marcó un hermoso gol, pero debería intentarlo desde 40 metros”, haciendo referencia a la chilena de larga distancia que realizó ante Inglaterra en un cotejo amistoso.

El pasado sábado Ibrahimovic debutó con Los Ángeles Galaxy y se destapó con un doblete, incluso, después de su gol de larga distancia declaró que disparo “porque no quería correr tantos metros”.
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