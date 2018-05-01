¡Real Madrid por la 13!

Madrid.\- El Bayern Múnich dejó escapar vivo al Real Madrid del Santiago Bernabéu y con una actuación destacada del portero costarricense, Keylor Navas, el equipo de Zinedine Zidane logró instalarse en Kiev, donde jugarán su tercera final de Champions League al hilo al vencer 4\-3 en el global al Munich.

Apenas al minuto 3’, el alemán, Joshua Jimmich abrió el marcador en Madrid, para dejar abierta la eliminatoria. Un centro desde la banda derecha y un rebote, dejaron a Navas a merced del cañonazo, que nada pudo hacer para evitar la anotación.

Real Madrid se recuperó anímicamente del gol y con un servicio exacto y excelso del lateral brasileño, Marcelo dio pauta a la llegada del francés, Benzema, que con certero cabezazo igualó los cartones.

Así transcurrió la primera parte con insistencias de James Rodríguez, Thomas Müller y Franck Ribéry, sin embargo la solvencia defensiva del Madrid aguantó todo ataque del equipo bávaro.

Arrancando la segunda mitad, el arquero del Bayern, Ulreich cometió un error imperdonable y más en las circunstancias que se desarrollaba el encuentro, Bayern necesitaba de un gol para el alargue y al no saber controlar el balón tras un pase corto de un compañero, no quiso cometerle falta a Benzema, que con un sprint lo dejó atrás para decretar el 2\-1 de los españoles.

Al 63’ James Rodríguez metió de lleno a la pelea al conjunto dirigido por Jupp Heynckes, que dio ingreso a Wagner y al español, Javi Martínez para controlar el mediocampo y profundizar con sus delanteros.

El Madrid reculó y supo sacar el resultado al puro estilo merengue, Navas hizo lo suyo al controlar disparos de larga distancia y los minutos transcurrieron, sólo para asegurarse un empate a 2\-2 y un lugar en Kiev donde buscarán la ‘13’.