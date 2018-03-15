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Fútbol

Resultados de la Europa League

Los octavos de final arrojaron sorpresas como la eliminación del Lyon y del Dortmund

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.\- ¡Todo listo! Quedaron definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la Europa League y como en cada edición, hubo algunas sorpresas.

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Las más grandes de ellas fueron las eliminaciones del Borussia Dortmund que perdió 2\-1 en el global ante el RB Salzburgo y la del Lyon, que tras ganar el duelo de ida cayó 2\-3 en Francia ante el CSKA Moscú.

En otro frente, el Marsella no tuvo problemas para eliminar al Athletic de Bilbao con un global de 5\-2, mismo caso que el Atlético de Madrid, conjunto que se apuntó un escandaloso 8\-1 global ante el Lokomotiv Moscú.

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Los enfrentamientos en los cuartos de final quedarán definidos en el sorteo que se llevará a cabo este viernes.

Resultados:

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