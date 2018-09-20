Villarreal y Rangers empatan en la Europa League

Villarreal, España. El Villarreal, donde milita el mexicano Miguel Layún, empató a dos ante Rangers de Escocia en el estadio de la Ceramica, en actividad del Grupo G en la Europa League.

El mexicano fue convocado, pero no tuvo minutos en su regreso a la competición europea después de que su anterior participación fue en la temporada 2015-2016, con el FC Porto.

El Submarino Amarillo se adelantó al minuto uno con gol del colombiano Carlos Bacca, al 67 el escocés canadiense Scott Arfield marcó el empate, pero la respuesta vino pronto y al 69 el español Gerard Moreno regresó la ventaja a los locales; sin embargo, Rangers volvió a igualar el marcador al 76, con gol del norirlandés Kyle Lafferty.

En la segunda fecha de la fase de grupos, Villarreal visitará la capital rusa para enfrentar al Spartak de Moscú; en tanto que los dirigidos por Steven Gerrard recibirán al Rapid Wien, de Austria.

Soccer Football - Europa League - Group Stage - Group H - Olympique de Marseille v Eintracht Frankfurt - Orange Velodrome, Marseille, France - September 20, 2018 Eintracht Frankfurt’s Simon Falette in action REUTERS/Jean-Paul Pelissier|JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

En Marsella, el equipo de Eintracht Frankfurt, sin los mexicanos Carlos Salcedo y Marco Fabián, sacó una importante victoria en condición de visitante por 2-1 sobre el Marsella.

El cuadro francés fue local en la cancha del estadio Velódromo, pero lo hizo sin el respaldo de sus seguidores debido a que cumplió una sanción por los destrozos de sus aficionados durante la pasada final de este certamen, que perdió frente al Atlético de Madrid.

Así a puerta cerrada, el Marsella se adelantó en el marcador de manera inmediata con el gol del argentino Lucas Ocampo apenas a los tres minutos de partido.

El español Lucas Torró (52) y el serbio Luka Jovic (89), quien había entrado de cambio, fueron los autores de los goles de la victoria del conjunto alemán.

De este modo, Eintracht sumó sus primeras tres unidades en la UEFA Europa League, para compartir la cima con el Lazio, de Italia, que superó 2-1 al Apollon, de Chipre, el cual junto a Marsella se quedaron sin puntos.

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