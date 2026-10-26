ÚLTIMA HORA: la web del Balón de Oro dio a Harry Kane como GANADOR OFICIAL y luego lo borró

Mientras que se confirmó la posición de Julián Quiñones en el Balón de Oro, la ceremonia de 2026 quedó envuelta en una polémica inesperada. La web oficial del premio publicó un artículo que anunciaba a Harry Kane como ganador, aunque la publicación desapareció minutos después. Más tarde sucedió lo mismo con Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

El error encendió las especulaciones a pocas horas de conocer al sucesor de Ousmane Dembélé. A pesar del favoritismo que tenía Lionel Messi en algunas de las semanas previas, la disputa por el galardón se concentró en otros nombres. Sin embargo, el caso del delantero del Bayern Múnich fue el primero y el que encendió el debate.

|Foto: Captura de pantalla

El caos que generó la web oficial del Balón de Oro sobre Harry Kane

Los artículos aparecieron mientras la organización comenzaba a revelar las posiciones de los futbolistas que no ganarían el premio. Uno de los titulares anunciaba que Kane había conquistado el Balón de Oro 2026 y repasaba sus goles en el año.

TE PUEDE INTERESAR:



Poco después se encontraron publicaciones similares dedicadas a Mbappé y Yamal. Los tres enlaces fueron retirados, lo que alimentó las sospechas de una filtración. No obstante, la explicación más probable es que se tratara de borradores preparados con anticipación para distintos escenarios.

Los tres máximos candidatos al Balón de Oro: Kane, Mbappé y Yamal

Kane llega a la ceremonia tras una campaña goleadora extraordinaria con el Bayern de Múnich y la Selección de Inglaterra. Mbappé logró ser la Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Francia, mientras que Lamine Yamal se quedó con el máximo trofeo de selecciones.

La publicación de tres artículos diferentes no demuestra que los tres ocuparan el podio ni permite establecer el orden definitivo. La identidad del ganador debía conocerse durante la ceremonia en el London Palladium, este mismo lunes 26 de octubre en horas de la tarde de México.

¿Qué méritos hizo Harry Kane para ganar el Balón de Oro 2026?

El delantero inglés construyó una candidatura respaldada por sus números. Durante la temporada 2025/26 marcó 73 goles en 65 partidos entre el Bayern y la Selección de Inglaterra, además de repartir 8 asistencias. Con el club alemán conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania, y llegó a las semifinales de la Champions League.

Con Inglaterra también tuvo un papel destacado en el Mundial 2026, en la que anotó 6 goles y el equipo terminó en el tercer puesto. Esos registros lo colocaron entre los candidatos más fuertes al premio, mientras que haber sido la primera publicación errónea en viralizarse, permite pensar que Kane se quedará con el Ballon D’Or.

