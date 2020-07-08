Grave tropiezo del Wolves

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Pep Guardiola seguirá siendo el técnico del Manchester City hasta 2027. El estratega español se ha consolidado como un histórico del cuadro citizen.
De manera inesperada, el Chelsea anunció esta mañana el despido de su director técnico, el alemán Thomas Tuchel, después de caer ante el Dinamo Zagreb
Con una definición soberbia y un disparo de volea desde fuera del área, el delantero mexicano Raúl Jiménez firmó un golazo en el partido del Wolverhampton ante el Newcastle en la Premier League.
El gol de Raúl Jiménez contra el Liverpool, calificado como el mejor del mes en la Premier League, lo recordamos por la polémica que ha originado el defensa holandés.
El mexicano Raúl Jiménez se despachó con un gol en la derrota ante el Manchester City de este lunes.
El alemán anota con el Chelsea en partido amistoso ante Brighton.
Raúl Jiménez publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve realizando magia y anotando un golazo.
Las calles de Liverpool se vieron invadidas por una auténtica marea roja
Los ‘Reds’ son campeones de la Premier League luego de la derrota del Manchester City ante el Chelsea.
Los Blues dejaron fuera a los Reds en quinta ronda del torneo más añejo del mundo.