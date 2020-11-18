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Un HOSPITAL llamado Liverpool con 7 titulares fuera | FOTOS

Por lesión y un caso de Coronavirus, el actual Campeón de la Premier League es un completo hospital y tiene a 7 titulares fuera de circulación. ¿Logrará salir adelante en las competencias?

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