Luca Piergiovanni/(EPA) EFE | MD101. MADRID, 08/09/2010.- El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo durante la presentación de una marca de relojes, hoy en Madrid. EFE/Luca Piergiovanni

Ciudad de México. ¡Ah caray! Luego de brillar en la Serie A en el triunfo de la Juventus ante el Lecce, en donde colaboró con un gol y una asistencia de fantasía, Cristiano Ronaldo presumió en sus Redes Sociales un look que sorprendió a propis y extraños e incluso ocasionó burlas de sus compañeros.

A través de sus cuentas de Twitter e Instagram, el goleador histórico del Real Madrid posteó el siguiente mensaje acompañado de una foto con su extravagante outfit: “Comenzando la semana con buena vibra y buen estilo”.

De inmediato, compañeros de equipo y de profesión, reaccionaron con ironía ante el conjunto de camisa y short del astro portugués.

Claudio Marchisio reaccionó con emojis de risa, mientras que Leonardo Bonucci solo expresó “increíble” y Mehdi Benatia fue el que más “le tiró” a su compañero: “vamos hermano, buen estilo, no lo sé”.

Finalmente, Dani Alves, exjugador de la Vecchia Signora, se limitó a decir que CR7, “como especialista de modas, es inolvidable”.

