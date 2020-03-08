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Juventus demuestra su fortaleza

Juventus en casa derrota al Inter de Milán por 2-0.

Por: Azteca Deportes

Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

Juventus vs Inter




| Juventus vs Inter

Juventus vs Inter




| Soccer Football - Serie A - Juventus v Inter Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 8, 2020 Juventus’ Cristiano Ronaldo shoots at goal REUTERS/Massimo Pinca

Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

/
Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

Juventus vs Inter




| Juventus vs Inter

Juventus vs Inter




| Soccer Football - Serie A - Juventus v Inter Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 8, 2020 Juventus’ Cristiano Ronaldo shoots at goal REUTERS/Massimo Pinca

Juventus vs Inter

Reuters | Juventus vs Inter

Juventus vs Inter
Juventus vs Inter
Juventus vs Inter
Juventus vs Inter
Juventus vs Inter
Juventus vs Inter