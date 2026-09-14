André Jardine vive de lo mejor tras salir de Club América: las nuevas noticias sobre su carrera

André Jardine vive un momento especial alejado del futbol mexicano. Luego de su laureado paso por el Club América, el entrenador brasileño emprendió una nueva aventura en Medio Oriente tras firmar contrato con el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. Esta mañana, consiguió uno de los triunfos más importantes desde que llegó al club.

Resulta que el conjunto de Dubai tuvo su debut en la AFC Champions League Elite, la competición más importante y prestigiosa para los clubes del continente asiático. Shabab Al-Ahli enfrentó a Tractor SC, conjunto iraní que parte como líder de la Iran Pro League (IPL). Los dirigidos por Jardine consiguieron un triunfo ajustado, pero importante para sumar en su estreno.

André Jardine consiguió un triunfo en su primer partido de la AFC Champions League

El Shabab Al-Ahli encontró el camino hacia la victoria luego del primer cuarto de hora. Corría el minuto 22 de juego cuando Yuri César estampó el único gol del partido. El equipo de Jardine fue el claro dominador del encuentro.

Yuri César anotó para el triunfo del equipo de André Jardine|Crédito: @Shabab_AlAhliFC / X

Logró mantener el 53% del balón durante los 90 minutos y consiguieron 13 remates sobre solamente 4 de Tractor SC. Con este triunfo, el equipo de Jardine se mantiene en los puestos altos de la tabla general, aunque aún queda mucho torneo por jugar.

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Yuri César fue la figura del encuentro, futbolista brasileño nacionalizado emiratí. El mediocampista ofensivo llegó al club en el año 2021 desde Flamengo a cambio de 5 millones de euros y hoy es uno de los principales referentes del conjunto de Jardine.

Cuándo será el próximo juego de Shabab Al-Ahli por AFC Champions League

El conjunto de Dubai disputó la primera jornada de ocho dentro del torneo. El próximo 13 de octubre afrontará la segunda fecha ante el Al-Ittihad de Arabia Saudita en condición de visitante. Será una dura prueba para el timonel brasileño, ya que enfrentará a uno de los equipos más poderosos del continente con jugadores como el colombiano Richard Ríos.

En el medio deberá jugar ante Hatta, Al-Nasr y United Football Club, todos encuentros correspondientes a la Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, el equipo de Jardine parte como tercero en la UAE Pro League con 10 unidades, solo por detrás de Al-Jazira y Al Ain, ambos con 13 puntos cada uno.